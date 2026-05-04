Где находится Арктика на карте, чем отличается от Антарктики, в чем интерес России к этой территории

Для глобальной экономики Арктика — один из ключевых регионов благодаря огромным запасам нефти, газа и других ресурсов. А Северный морской путь делает ее привлекательной для многих государств. Неудивительно, что конкуренция за эту территорию растет. Владимир Путин не раз говорил о стратегическом развитии Арктики как одном из важных национальных направлений. Кому принадлежит Арктика, как идет ее освоение и какие вызовы в связи с этим возникают — в материале «Газеты.Ru».
Где находится Арктика на карте.
Арктика — это северная полярная область Земли, которая включает в себя окраины материков Евразии и Северной Америки, весь Северный Ледовитый океан и прилегающие северные части Атлантического и Тихого океанов. Южной границей Арктики считают Северный полярный круг, но некоторые исследователи проводят ее по южной границе тундры.
Если учитывать ограничения с юга Северным полярным кругом, то площадь составляет 21 млн кв. км.
В центре Арктики находится Северный Ледовитый океан. В зимнее время почти весь он покрыт льдом, кроме Баренцева моря. Суша состоит из архипелагов и прибрежных территорий.
Кому принадлежит Арктика.
Сухопутные территории Арктики распределены между восемью арктическими странами.
Арктическая зона делится на пять секторов: Россия, США (штат Аляска), Канада, Дания (Гренландия) и Норвегия — все они имеют выход к океану. Исландия, Швеция и Финляндия считаются приарктическими государствами, но не имеют с Арктикой океанических границ. Все эти страны входят в Арктический совет, учрежденный в 1996 году по инициативе Канады для содействия сотрудничеству в вопросах охраны окружающей среды, устойчивого развития и защиты интересов коренных народов Севера.
Около трети арктической территории, 9 млн кв. км, принадлежит России. При этом сухопутная часть российской Арктики составляет около 5 млн кв. км. Крупными городами-портами являются Мурманск и Архангельск.
Сухопутные территории арктической зоны РФ определены указом президента России. К ним относятся:
* Мурманская область;
В разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А. С. Пушкина Александр Скворцов подчеркнул важность комплексного освоения Арктики.
Основные споры между странами ведутся по поводу ~континентального шельфа~ — подводного продолжения материка, которое включает дно и его недра. Так как там находятся нефть, газ, минералы, донная рыба, шельф крайне ценен и полезен. Прибрежная страна обладает суверенитетом над шельфом и может исследовать и использовать ресурсы, другим странам необходимо разрешение. При этом вода и воздух над шельфом остаются в общем пользовании.
Шельф начинается сразу за пределами территориальных вод (после 12 морских миль) и тянется до того места, где морское дно уходит на глубину вне досягаемости. Обычно его граница совпадает с 200 морскими милями, но иногда он может быть шире. Если страна претендует на участок дальше этой отметки, ей нужно доказать, что это все еще геологическое продолжение ее материка.
Для этого государство подает обоснование в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. Эксперты рассматривают данные и выдают рекомендации. Они не являются строго обязательными, но именно на их основе страна затем устанавливает границы своего шельфа.
Климат, растительный и животный мир Арктики.
На территории господствует арктический климат. Он характеризуется долгой зимой с экстремально низкими температурами. В континентальных районах она может опуститься ниже 40 градусов Цельсия, на побережьях — ниже 20−30 градусов Цельсия. Лето в Арктике короткое и холодное. В регионах наблюдается разная температура, так как климат неоднороден — воздух может прогреваться до 20 градусов Цельсия и выше, но чем севернее регион, тем холоднее. На побережье температура может повышаться до 10 градусов тепла.
Среди особенностей региона — полярный день и полярная ночь. Первые полгода солнце не заходит за горизонт, а вторые полгода — не восходит.
Ученые отмечают, что в Арктике изменение климата происходит в три-четыре раза быстрее, чем на Земле в целом. Из-за глобального потепления площадь морского льда значительно уменьшилась, а вечная мерзлота сократилась.
В первой половине XX века в Арктике произошло резкое потепление. Ярче всего оно проявилось зимой. При этом уровень выбросов парниковых газов был значительно ниже нынешнего, что не является следствием только глобального потепления. Климатологи полагают, что случившееся — результат солнечной активности, извержения вулканов, изменения состава атмосферы и других внешних взаимодействий. Кроме того, причиной могли стать естественные колебания в атмосфере и океане, способные влиять на перенос тепла к полюсу. Точные факторы определить сложно в том числе из-за циклических изменений.
Таяние льдов наиболее заметно на острове Гренландия. В подразделении Арктического совета АМАР считают, что воды могут освободиться от ледников к лету 2030 года. Исследователи предупреждают, что изменения климата могут привести к частым оползням и наводнениям.
Биологические процессы уже способствовали потере устойчивости грунта. Как следствие, проседают существующие дороги, деформируются трубопроводы. Это увеличивает риск техногенных аварий.
По словам эксперта, это изменяет теплообмен между океаном и атмосферой — летом арктические воды активнее поглощают тепло из‑за раннего исчезновения льда, а зимой отдают его через тонкий ледяной покров или открытые участки, дополнительно усиливая потепление. Параллельно происходит подъем уровня моря вследствие таяния ледников.
Несмотря на суровый климат Арктика остается живым пространством. На ее территории обитают десятки видов млекопитающих, птиц и рыб. В Арктике живут белый медведь, северный олень, песец, морж, полярная сова, нарвал и белуха.
Среди растительности преобладают мхи, лишайники, осоки и низкорослые кустарники (карликовая береза, ива). Но чем ближе к полюсу, тем растительности становится меньше — в условиях выживают лишь отдельные виды мхов. В последние десятилетия кустарники начали распространяться по некоторым районам, что упростило жизнь питающимся ими северным оленям.
Таяние вечной мерзлоты нарушает привычные маршруты миграции животных и сокращает места гнездования перелетных птиц.
Климатические изменения влияют и на морскую экосистему. Из-за отступания льдов нарушается цепочка питания: становится меньше водорослей, следовательно, меньше зоопланктона. От сокращения страдают употребляющие их в пищу рыбы, а значит, без питания остаются нерпы и белые медведи.
Чтобы сохранить биоразнообразие, международные группы и представители коренных народов стараются следить за правильным действием арктических экосистем. На территориях работают несколько десятков полярных станций и тысячи ученых со всего мира.
Чем Арктика отличается от Антарктики.
У этих территорий похожие названия, и поэтому их часто путают. Самое характерное отличие Арктики и Антарктики — территориальное.
Арктика расположена вокруг Северного полюса, а ее центром является океан. Антарктика — область вокруг Южного полюса, в центре которого находится материк Антарктида. Она вдвое больше по площади и включает в себя Южный океан.
Если в Арктике большую часть занимает покрытый движущимся льдом океан, то в Антарктиде ледяной щит «накрывает» именно материк, окруженный океаном. Из-за более щадящих условий в Арктике проживают почти 4 миллиона человек. А вот в Антарктике продолжительное время находятся только сотрудники полярных станций, пингвины, тюлени и киты.
Правовой статус Антарктиды определен международным договором 1959 года. Он предусматривает демилитаризацию материка, который должен использоваться только в мирных целях — для научных работ. Территориальные претензии на эти земли предъявить нельзя.
Освоение Арктики.
По мнению ученых, Арктика была заселена с середины третьего тысячелетия до нашей эры. Там обитали палеоэскимосы, генетически близкие к чукчам и алеутам. Исследователи смогли выяснить, что они жили в районе Берингова моря и постепенно заселили северо-запад острова Гренландия. Они занимались моржовым промыслом, употребляли в пищу рыбу, моллюсков, мясо оленей и китов. Палеоэскимосы существовали в изоляции и исчезли около 700 лет назад.
В Арктике проживает почти четыре миллиона человек, примерно 10% из них — коренные жители.
По своему составу это ненцы, чукчи, ханты, эвены, эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, юкагиры, энцы, манси, вепсы, коряки, кереки, ительмены. Часть из них продолжает заниматься оленеводством, охотой, рыболовством, морским зверобойным промыслом, собирательством.
Как рассказал Александр Скворцов, освоение Арктики русскими людьми началось в глубокой древности.
Европейские исследователи начали изучать Арктику в XVI веке, но тогда ее рассматривали прежде всего как возможный морской коридор в Азию. Со временем регион стал вызывать все больший интерес. В конце XIX века норвежский полярник Фритьоф Нансен доказал, что в районе Северного полюса нет суши.
Изучение Арктики нашими соотечественниками велось и в Советском Союзе. В 1937 году Иван Папанин с экспедицией высадился на дрейфующую льдину и развернул научную станцию «Северный полюс-1». Экспедиция продолжалась девять месяцев. После этого дрейфующие станции работали до 1991 года.
По словам эксперта, сейчас освоение Арктики происходит комплексно. Ведутся научные разработки — такие, как плавучая научная станция «Северный полюс», оснащенная лабораториями для геологических, геофизических и океанографических исследований, гидрометеорологическая космическая система, исследования в области специальных материалов, биотехнологий, сейсмоактивности и так далее.
Развивается транспорт и инфраструктура, в том числе Северный морской путь, трансарктический транспортный коридор, ледокольный флот в целом.
Также регион осваивается экономически благодаря множеству инициатив, в частности:
* Арктическая ипотека,
Туристский потенциал Арктики включает в себя уникальные природные и культурные достопримечательности. На территории развиваются различные виды туризма: экологический, культурно-познавательный, круизный, этнографический, спортивный.
Ресурсы Арктики.
Арктика считается регионом с огромным природно-ресурсным потенциалом. Он включает минеральные, энергетические, биологические и другие виды ресурсов, отметил эксперт.
В Арктике впечатляющее количество энергоресурсов: нефти и газа. Известно, что на Крайнем Севере добывают около 15% общего объема российской нефти, 83% — газа, 23% — золота (на Чукотке и в Якутии). Кроме того, в республике Саха (Якутия) добывают большую часть алмазов.
Среди других полезных ископаемых в Арктике находятся платиноиды, никель, редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан) и апатитовые руды. На территории Якутии, Красноярского края, республики Коми и Чукотки залегают запасы угля.
Среди редких металлов в Арктике добываются:
* бериллий;
В полярных шапках Арктики находится пресная вода, которую дают 11 рек и множество озер. В 32 крупнейших водоемах плато Путорана содержится почти половина запаса озерных вод арктической зоны РФ.
Важнейшим транспортным ресурсом считается Северный морской путь — маршрут через Северный Ледовитый океан вдоль побережья России.
Он сокращает время и стоимость грузоперевозок, и таким образом усиливает привлекательность региона для мировой торговли. Поскольку маршрут пролегает через воды России, правила судоходства в акватории Северного морского пути также регулирует правительство России согласно Федеральному закону № 132 от 2012 года.
Экологические вызовы на пути освоения Арктики.
При освоении Арктики для России возникают определенные экологические риски. В частности, на арктических территориях сохранились заброшенные советские базы, свалки металлолома, остатки топлива и неиспользуемой техники. Утилизация требует затрат и сложной работы по перемещению, поэтому проблема до сих пор не решена.
Также важно помнить о вреде от промышленного освоения. Добыча нефти и газа, развитие Северного морского пути и портов, строительство инфраструктуры неизбежно увеличивают антропогенную нагрузку. Но еще опаснее возможные аварии. Они чреваты необратимыми последствиями, например, медленным разложением нефти и долгим восстановлением экосистем.
Развитие судоходства хоть и принесло плюсы для торговли, но способствовало загрязнению акваторий и столкновению с морскими животными. Это спровоцировало фрагментации среды обитания: кормовая база нарушилась. Вкупе с изменениями миграционных маршрутов животных и исчезновением редких видов появился дополнительный стресс для экосистемы территорий.
В числе антропогенных факторов:
* выбросы парниковых газов и черного углерода, оседающего на снежно‑ледяном покрове и снижающего альбедо;
Распространение более двух с половиной тысяч потенциально опасных инвазивных видов через судоходство и туризм вытесняет аборигенную флору и фауну, добавил Александр Скворцов.