На Смоленской АЭС успешно завершили плановый ремонт энергоблока

«Энергоблок № 2 Смоленской АЭС… выведен на 100% мощности после окончания планового капитального ремонта. Ремонт на втором энергоблоке был начат 12 февраля в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным Концерном “Росэнергоатом”, и выполнен на 10 суток раньше установленного срока с соблюдением требований безопасности и качества», — говорится в сообщении.