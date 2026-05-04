На Смоленской АЭС успешно завершили плановый ремонт энергоблока

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Плановый ремонт энергоблока № 2 успешно завершен на Смоленской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
«Энергоблок № 2 Смоленской АЭС… выведен на 100% мощности после окончания планового капитального ремонта. Ремонт на втором энергоблоке был начат 12 февраля в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным Концерном “Росэнергоатом”, и выполнен на 10 суток раньше установленного срока с соблюдением требований безопасности и качества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС выполнены масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора.
Пресс-служба подчеркивает, что в 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще на 5 лет.
«С учетом новой государственной повестки на увеличение доли атомной генерации в общем энергобалансе страны к 2045 году до 25%, все проведенные работы по модернизации позволят продлить безопасную эксплуатацию энергоблока № 2 до 2035 года», — говорится в сообщении.
Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого — 1000 МВт.
-