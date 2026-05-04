«Сад им.» при нижегородском крематории открылся для посетителей с 1 мая

Уникальное мемориальное пространство со звуковой инсталляцией возобновило работу в ежедневном режиме после зимнего перерыва.

В Нижнем Новгороде на территории внутреннего двора крематория открылся для посещения мемориальный «Сад им.». Об этом сообщили организаторы проекта в социальных сетях, уточнив, что площадка на улице Зайцева доступна гостям ежедневно с 11:00 до 19:00.

Главной особенностью сада является звуковая инсталляция: посетители могут услышать названия внутренних органов человека на латыни, исполненные в стиле средневековых хоралов. В текущем сезоне музыкальное сопровождение работает в ручном режиме. Чтобы включить инсталляцию, гостям необходимо обратиться к администрации учреждения или сотрудникам службы охраны.

Напомним, ботаническое пространство разделено на четыре природные зоны: лес, луг, болото и поле. Проект носит интерактивный характер — любой желающий может через официальный сайт посвятить конкретное растение своему умершему близкому, создав таким образом живой памятник.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заработали 25 фонтанов в первый день мая.