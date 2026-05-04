Дневной сон убивает: ученые назвали опасную привычку стариков

Многие пенсионеры считают дневной отдых полезным. Полежал часок, восстановил силы и снова бодр. Однако ученые бьют тревогу. Их масштабное исследование показало: избыток сна в светлое время суток может сигнализировать о скором уходе из жизни.
Эксперимент длился почти 30 лет. Начали его в 1997 году, финальные данные собрали к 2025-му. Под наблюдением были 1338 человек, за каждым следили минимум 19 лет. Использовали не только опросы, но и наручные мониторы.
Гаджеты точно фиксировали циклы активности, поведение ночью и днем, а также общую продолжительность отдыха. Результаты шокировали. Выявили три типа сна, резко повышающие смертность.
Самый «безобидный» — частый дневной сон. Он увеличивает риск смерти на 7%. Хуже дело с длительной дремой. Каждый лишний час днем добавляет примерно 13% к вероятности летального исхода.
Но настоящая бомба замедленного действия — утренний сон. Те, кто любит прикорнуть после завтрака, рискуют уйти из жизни на 30% чаще тех, кто днем бодрствует. Это самый опасный сценарий.
Важно понимать: сам по себе сон не убивает. Медики подчеркивают: прямой причинно-следственной связи нет. Желание постоянно спать днем — крик организма о помощи. Так проявляют себя скрытые болезни, хронические проблемы, нарушения циркадных ритмов или патологии самого сна, — пишет «Рlanet-today».
Волгоградцам стоит быть внимательнее. Если человека неудержимо клонит в сон среди бела дня, это не лень. Это повод срочно бежать к врачу. Нужно пройти обследование и лечить выявленные недуги, пока не стало слишком поздно. Игнорировать такие сигналы тела нельзя.
Врач рассказала, кому не стоит есть сырую брокколи.