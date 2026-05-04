Специалисты «Транснефть — Верхняя Волга» провели урок для студентов колледжа

В ходе занятия будущим специалистам представили около 20 единиц оборудования АСУТП, которое используется на объектах трубопроводного транспорта. Представители компании подробно рассказали о принципах работы, областях применения, а также ознакомили студентов с техническими характеристиками и особенностями приборов и средств автоматизации. Среди представленных образцов — датчик давления и загазованности, манометр избыточного давления, контроллер линейной телемеханики, средства пожарной сигнализации, а также макет управления запорной арматурой на объектах магистрального трубопровода.