Шалабаев: принял решение о возрождении проекта «БезопасНО»

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о возрождении проекта «БезопасНО» (0+). Подробнее о нем мэр рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.
Напомним, впервые проект был запущен в 2024 году для того, чтобы выявлять при участии жителей опасные объекты: торчащие из земли металлические штыри и арматуру, бесхозные, лежащие на земле провода. Тогда благодаря отработанным сигналам по городу было выявлено более 800 открытых люков.
«Пока активно не разрослась трава, перезапускаем проект уже сегодня! Об итогах совместной работы обязательно расскажу», — написал Шалабаев.
Жители до 31 мая могут сообщить о замеченных потенциально опасных объектах по номеру телефона: 268 11 61 или оставить заявку на платформе обратной связи «Лобачевский».
Напомним, что завтра, 5 мая, в нескольких муниципалитетах Нижегородской области проведут (0+) субботники.