X5 Group купила нижегородского дистрибьютора «ВКТ»

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (входит в X5 Group) сообщило о покупке нижегородского дистрибьютора продуктов питания «ВКТ». Подробности и сумму сделки в X5 не раскрывают. В компании только отметили, что сделка поможет ускорить развитие магазинов «Около» в регионе.

Ассортимент «ВКТ» включает более 5 тыс. наименований и обеспечивает покрытие до 80% товаров на полках магазинов в Приволжском федеральном округе.

Торговый дом «ВКТ» работает в Нижегородской области с 2007 года. Компания создана после закрытия других предприятий с похожими названиями и общими руководителями и учредителями.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года доходы «ВКТ» составили более 3,6 млрд руб., чистая прибыль — почти 15,8 млн руб. Единственным учредителем компании является Анна Фомичева, генеральным директором — Алексей Зудин.

До декабря 2009 года бенефициаром «ВКТ» была Елизавета Зудина (Солонченко), в дальнейшем — председатель городской думы и заместитель главы Нижнего Новгорода. Сейчас она заочно арестована по делу о взятке и объявлена в международный розыск. Проживает в Англии.