Прямые рейсы из Перми в Грузию планируют осуществлять до конца года

9 июня стартуют прямые рейсы из Перми в Батуми (Грузия). Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, полетная программа планируется до конца года. Рейсы будут выполняться из краевой столицы по вторникам и пятницам, обратные — по понедельникам и четвергам. Врем в пути составит 3 часа 34 минуты. В ведомстве добавили, что полеты будет осуществлять авиакомпания RedWings на судах Superjet.

Источник: Коммерсантъ

В расписании Большого Савино рейсы по заявленному маршруту указаны пока до 20 октября.

Полеты из Перми в Батуми были прерваны 6 июля 2019 года, после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда на линии летала авиакомпания «Победа». Ранее начало полетной программы анонсировалось на 3 июня, а завершение — 30 сентября, позднее крайний рейс намечали на 21 октября.