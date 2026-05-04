Прямые рейсы из Перми в Грузию планируют осуществлять до конца года

9 июня стартуют прямые рейсы из Перми в Батуми (Грузия). Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, полетная программа планируется до конца года. Рейсы будут выполняться из краевой столицы по вторникам и пятницам, обратные — по понедельникам и четвергам. Врем в пути составит 3 часа 34 минуты. В ведомстве добавили, что полеты будет осуществлять авиакомпания RedWings на судах Superjet.