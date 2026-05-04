В Татарстане могут ограничить мобильную связь 9 мая

В республике во время празднования Дня Победы возможно временное ограничение работы мобильной связи. Об этом на брифинге в кабмине заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. По её словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан в местах массового скопления людей. «Мы живём в ограничениях, которые обеспечиваются в целях нашей с вами безопасности. Соответственно, если в целях безопасности в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность нашей жизни и жизни наших близких, тех, кто пришёл на мероприятие, важнее передачи информации друг другу», — подчеркнула Фазлеева.
Традиционно девятое мая в Казани и других городах республики проходит масштабно: на площади Тысячелетия состоится военный парад, затем шествие «Бессмертного полка», а вечером — концерт и салют. В прошлые годы в целях безопасности уже применялись подобные меры, включая отключение интернета и ограничение работы сотовых сетей. Официального распоряжения о конкретных параметрах ограничений пока не поступало, но власти призывают жителей отнестись к возможным неудобствам с пониманием. Напомним, что в Казани также временно изменятся маршруты общественного транспорта до десятого мая. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Следите за официальными сообщениями.