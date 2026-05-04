Возбуждено уголовное дело в связи с недостроенным Сормовским ФОКом

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», второй по счету концессионер, ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта», не справился с обязательствами по строительству спорткомплекса на проспекте Кораблестроителей. Правительство Нижегородской области подало иск о расторжении концессии и взыскании с общества 332,8 млн руб. Ранее министр спорта Дмитрий Кабайло отмечал, что организации не удалось привлечь заемные средства в проект. Частные инвестиции оценивались в сумму около миллиарда рублей.