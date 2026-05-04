У телеканала «Дождь»* хотят отсудить бренд «Москва велосипедная»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Виктор Зарин просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак «Москва велосипедная», принадлежащий телеканалу «Дождь»*, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Бренд ответчика был зарегистрирован Роспатентом в 2016 году для трех классов товаров и двух классов услуг.
Истца он интересует применительно к одному классу товаров, включающему, в частности, велосипеды и детали велосипедов, а также для двух классов услуг, в которые входят, например, доставка товаров, прокат наземных транспортных средств, услуги курьеров, физическое воспитание, клубы здоровья, организация досугов, спортивных состязаний и т.д.
По мнению Зарина, правообладатель свой бренд для данных категорий не использует.
Иск поступил в суд в марте, рассмотрение по существу назначено на 3 июня.
По данным «БИР-Аналитик», основной вид деятельности истца — «прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров». Раньше он был учредителем ООО «Курьерская служба “Велопочта”, сейчас компания прекратила деятельность.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.