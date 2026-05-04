Власти Ростова-на-Дону выделили 1,3 млрд рублей на благоустройство дорог

В летне-осенний период подрядчику предстоит проводить уборку и мойку дорог, тротуаров, остановок и мостов, а также полив и прополку газонов, кустарников и деревьев. В зимнее время необходимо организовать дежурство спецтехники, распределение противогололедных реагентов и уборку снега с дорог и тротуаров.