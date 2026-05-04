В Новгородской области объем закупок у самозанятых увеличился в 4 раза

Объем закупок крупнейших госзаказчиков у самозанятых из Новгородской области в первом квартале 2026 года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участие самозанятых в госзакупках отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве инвестиционной политики региона.
«Все больше самозанятых региона участвуют в закупках. Они выступают надежными поставщиками качественных товаров и услуг, ответственно выполняют взятые на себя обязательства. И мы, безусловно, поддерживаем включение данной категории предпринимателей в процесс поставок госкомпаний», — прокомментировал глава министерства Денис Носачев.
По данным Корпорации МСП, в целом по стране объем закупок у поставщиков, работающих в режиме налога на профессиональный доход, за январь-март достиг 5,9 млрд рублей. Две трети пришлось на финансовые и страховые услуги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.