Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал текст для песни Александра Маршала. Композиция называется «Эти даты». Слова дипломата передаёт ТАСС.
«Дорогие друзья, хочу от всего сердца выразить признательность за ваше внимание к той песне, которую мы написали совместно с Александром Маршалом. Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — цитирует издание слова Лаврова.
Министр добавил, что песня посвящена важным событиям и воспоминаниям, которые, как говорится в тексте, «никто не посмеет отнять».
Александр Маршал выступит в Светлогорске 9 августа с новой программой «Мы вернёмся домой!» (12+). Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».
