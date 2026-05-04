Глеб Никитин призвал нижегородцев проголосовать за объекты благоустройства

Работы будут идти по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Живем в Нижнем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона поучаствовать в голосовании за благоустройство территорий по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Проголосовать за объект, который преобразится в 2027 году, можно на сайте проекта до 12 июня. Нижегородцам предлагается выбирать из 93 общественных пространств области: зеленые территории, зоны отдыха и спорта, бульвары и микрорайоны в 23 муниципалитетах.

«Скверы, парки, новые спортивные объекты, за которые проголосует большинство жителей, смогут стать точками притяжения для сотен семей, детей, молодежи и старшего поколения. Вместе мы можем больше! Давайте использовать возможности преобразить нашу городскую среду!» — сказал глава региона Глеб Никитин.

В голосовании могут принять участие граждане старше 14 лет. После подведения итогов для территорий-победителей подготовят проекты. На данный момент свое мнение по объектам благоустройства высказали уже 100 тысяч нижегородцев.

Ранее мы писали, что почти 850 памятных мест облагородят в Нижегородской области до конца весны.