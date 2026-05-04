Что настрого запрещено в Луков день, 5 мая 2026 года

В церковном календаре 5 мая — день памяти апостола и евангелиста Луки, святого, который является автором одного из четырёх Евангелий и книги Деяний апостолов. Был сподвижником апостола Павла и, по преданию, первым иконописцем, написавшим иконы Богородицы. На Руси его почитали как покровителя врачей, живописцев и земледельцев. Считалось, что Лука помогает вырастить богатый урожай, особенно лука.
День ведьминых туманов и девичьих хороводов.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Луков день, Лука-огородник, Ведьмины хороводы и Ляльник. Для наших предков Луков день был праздником лука, ведьминых туманов и девичьих хороводов.
Этот день на Руси имел двойственное значение. С одной стороны, он был посвящён вполне земным, хозяйственным делам — посадке лука, который считался «лекарем от семи недуг». С другой стороны, в народе верили, что 5 мая просыпается нечистая сила, ведьмы устраивают свои пляски в туманах, а случайный путник, забредший не туда, может попасть в большую беду.
Крестьяне говорили: «Пришёл Лука — сажай лук у порога», «Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит», «Лук да баня все правят».
В народе верили, что 5 мая ведьмы напускают на землю туманы и кружатся в них. Эти туманы считались опасными: попав в такой туман, можно было заблудиться или, как говорили, «ведьмы могли подсадить своего ребёнка бездетной женщине». В народе день называли также «Ведьмины хороводы».
А в древнеславянской традиции 5 мая продолжалось празднование Ляльника (или Лельника) — праздника в честь богини весны и любви Лели. В этот день на Красную горку сажали самую красивую девушку, украшенную венком, вокруг неё водили хороводы и славили её как кормилицу, от которой зависит урожай.
Обряды 5 мая: на здоровье и удачу.
Главным обрядом дня были посадка лука, защита от нечисти и девичьи хороводы.
Для наших предков важно было посадить лук именно в этот день, так как они верили, что лук, посаженный 5 мая, вырастет особенно крупным, полезным и будет хорошо храниться. При посадке приговаривали: «Сей лук — он от семи недуг», «Кто ест лук — избавлен будет от вечных мук».
Это было очень важно, так как лук на Руси был не просто овощем, а настоящим лекарством. Им лечили простуду, болезни суставов, желудочно-кишечные проблемы, настой лука с мёдом пили для профилактики болезней. Девушки втирали луковый раствор в корни волос, чтобы они росли гуще.
Поскольку 5 мая считалось днём активности нечистой силы, крестьяне принимали меры предосторожности: развешивали луковицы по всему дому, раскладывали их на подоконниках и порогах — считалось, что запах лука и чеснока отпугивает нечисть; избегали леса и безлюдных мест — старались не ходить в лес, в поле и в другие безлюдные места, особенно в одиночку, чтобы не встретиться с ведьмами и не попасть в их хороводы; не убирались в доме, чтобы ненароком где паутину не смахнуть — были уверены, что паутина защищает жилище от проникновения злых сил.
Проводили в этот день и обряды на здоровье и удачу.
Чтобы избавиться от неприятностей и болезней, полагалось съесть небольшую луковицу, а шелуху пустить по ветру, приговаривая: «Шелуха улетает — неудачи забирает». Считалось, что съеденный в этот день лук укрепит здоровье на весь год.
Существовало также поверье, что если в Луков день найти любую монетку, то вскоре придёт большая прибыль.
Женщины проводили обряд с луковицей: разрезали её на две половинки («мужскую» и «женскую»), сыпали на них соль, зашивали грубой нитью и закапывали под старым деревом — верили, что после этого муж не будет изменять.
На Красной горке (самом высоком месте рядом с деревней) собиралась молодёжь. Выбирали самую красивую девушку, сажали её на скамейку, украшали венком из первых весенних цветов и водили вокруг неё хороводы, воспевая красоту и плодородие. Этот обряд назывался «Ляля» и был призван обеспечить хорошую погоду летом и богатый урожай.
Запреты Лукова дня: волосы не стричь.
Чего категорически нельзя было делать 5 мая?
Ходить в лес, в поле и в безлюдные места — главный запрет дня из-за ведьминых хороводов.
Беременным — сидеть на пороге, выходить из дома без надобности, стричься и краситься — чтобы не навредить будущему ребёнку.
Снимать паутину в доме — чтобы не лишить дом защиты.
Печь блины — их запах мог привлечь нечистую силу и спровоцировать ссоры в семье.
Ссориться, ругаться, думать о ком-то плохо — конфликт может затянуться надолго.
Давать и брать в долг деньги — можно лишиться финансовой удачи.
Разбрасывать вещи по дому, держать дом в беспорядке — к бедам и несчастьям.
Стричь волосы — к неприятностям и болезням.
Купаться в открытых водоёмах — водяные духи могли утянуть на дно.
Начинать важные дела, обращаться к начальству — результат будет неудовлетворительным.
Одним словом, 5 мая — это день двойственной природы: хозяйственной (посадка лука) и мистической (ведьмины хороводы).
Центральное место занимает культ апостола Луки как покровителя земледельцев и врачей, но народная традиция наполняет этот день древними, дохристианскими верованиями в активизацию нечистой силы весной. Интересно сочетание практических забот о будущем урожае с магическими обрядами защиты от ведьм (лук как оберег, запрет на паутину, на порог).
Девичьи хороводы в честь Лели (Ляльника) — яркий пример аграрной магии, призванной обеспечить плодородие земли и удачное замужество. Многочисленные запреты (на лес, на беспорядок, на ссоры, на долги, на стрижку) направлены на сохранение здоровья, удачи и мира в доме в этот опасный, «пограничный» день.
Как прожить 5 мая: без долгов и ссор.
Как современному человеку применить традиции этого дня и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Посадите лук (даже на подоконнике). Если есть дача или огород — посадите лук-севок или чеснок. Если нет — можно посадить зелёный лук в горшок на подоконнике. Делайте это с добрыми мыслями о здоровье и достатке.
2. Съешьте немного лука. Добавьте лук в салат, в суп или просто съешьте с хлебом. По древнему поверью, это укрепит здоровье и защитит от болезней на весь год.
3. Проведите «профилактику» дома. Проветрите комнаты, уберите лишнее, но не трогайте паутину в углах (если она есть) — по примете, это защита дома. Заодно можно разложить по дому несколько луковиц — как натуральный антисептик и «оберег» от простуд.
4. Не ходите в лес в одиночку. В тёплое время года это и без примет разумно — клещи, дикие животные. Берите компанию или оставайтесь на проверенных тропах.
5. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора может затянуться надолго.
6. Помогите нуждающимся. Доброе дело в этот день возвращается сторицей. Переведите небольшую сумму в благотворительный фонд или покормите бездомных животных.
7. Устройте семейный ужин с луковыми пирогами. Испеките пироги или пирожки с луком и картошкой, соберите родных за столом. Это укрепит семейные узы и создаст уют.
8. Не давайте в долг и не берите взаймы. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — по примете, это сохранит финансовую удачу.
Приметы дня на 5 мая:
Кукушка кукует громко и долго — к хорошей погоде в ближайшие дни, пора сеять лён.
Гроза — к богатому урожаю.
Пасмурный день — к засушливому лету.
Дождь — к крупному и крепкому луку.
Зацвела черемуха — к жаркому лету, но скоро наступят «черемуховые холода».
Зацвела рябина — холодов больше не будет, тепло будет стойким.
На западе небо вечером чистое — на следующее утро дождя не будет.
Луна рано взошла — холода придут рано.
Северный ветер — к похолоданию, западный — к дождям.