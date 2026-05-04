Новым руководителем ЕДДС в Перми стал Дмитрий Поздеев

Единую дежурно-диспетчерскую службу создали 1 марта 2022 года.

Муниципальное казённое учреждение «ЕДДС города Перми» возглавил Дмитрий Поздеев, сообщает «Новый компаньон».

Он приступил к обязанностям 16 апреля. Дмитрий Поздеев окончил Московский университет МВД по специальности «юриспруденция». Ранее он работал в структурах УВД Перми, городского управления МВД, а также в службе транспортной безопасности пермского аэропорта.

Прежний директор Игорь Хлебников покинул пост по собственному желанию. С 19 марта обязанности временно исполняла начальник отдела оперативно-дежурных смен Елена Тетюева. Хлебников, бывший первым замом начальника краевого ГУ МЧС, руководил ЕДДС с конца 2023 года, сменив Вячеслава Каца, ушедшего осенью того же года.

ЕДДС создали 1 марта 2022 года. Это ключевое звено в системе предупреждения и ликвидации ЧС муниципального уровня — учреждение отвечает за оповещение населения, обмен информацией и управление силами экстренного реагирования.

