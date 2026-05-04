Ветерану становления Калининградской области Антонине Алексеевой исполнилось 100 лет. Об этом сообщили на странице регионального правительства «ВКонтакте».
Антонина Васильевна родилась в многодетной семье в Беларуси. В 1942 году она попала в концлагерь в Германии. После войны Антонина Васильевна окончила техникум.
В 1951 году ветеран переехала в Калининград, где трудилась в порту в течение 33 лет. У Антонины Васильевны есть два внука, три правнука и пять праправнуков.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше