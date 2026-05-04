Проезд проспекта Гагарина перекроют у Дворца спорта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта в районе дома № 29 по проспекту Гагарина. Об этом сообщили в городской администрации, уточнив, что проезд около Дворца спорта будет закрыт 5 мая с 07:00 до 22:00 в связи с проведением массовых мероприятий.
Департамент транспорта просит автомобилистов заранее освободить парковочные места в зоне ограничений. Машины, оставленные на данном участке, подлежат принудительному перемещению на штрафстоянку. Уточнить информацию о судьбе эвакуированного транспорта можно по телефону справочной службы: 417−17−07.
