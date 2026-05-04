Хабаровский край вошел в число лидеров по борьбе с гепатитом С

В частности, с прошлого года в крае наблюдается значительное снижение числа новых случаев хронического и острого гепатита С — на 43% по сравнению с 2024 годом. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к лечению и профилактике. В 2025-м диспансеризацию, включающую тестирование на гепатит С, прошли более 450 тысяч жителей региона. Охват тестированием на антитела к вирусу за период 2023—2025 годов увеличился на 24,5%.