Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край вошел в число лидеров по борьбе с гепатитом С

С 2025 года число новых случаев заболевания в регионе значительно снизилось.

Минздрав России подвел итоги реализации федеральной программы, направленной на борьбу с гепатитом С и снижение рисков его распространения, которая является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За период с 2025 года по первый квартал 2026-го Хабаровский край вошел в число субъектов — лидеров по достигнутым результатам, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В частности, с прошлого года в крае наблюдается значительное снижение числа новых случаев хронического и острого гепатита С — на 43% по сравнению с 2024 годом. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к лечению и профилактике. В 2025-м диспансеризацию, включающую тестирование на гепатит С, прошли более 450 тысяч жителей региона. Охват тестированием на антитела к вирусу за период 2023—2025 годов увеличился на 24,5%.

«На начало текущего года под диспансерным наблюдением в Хабаровском крае находится около 3,4 тысячи человек с хроническим гепатитом С. Важно отметить, что более 97% пациентов (около 1000 человек), завершивших терапию в 2025 году, полностью выздоровели, что свидетельствует о высокой эффективности применяемых методов лечения и диагностики», — подчеркнули в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.