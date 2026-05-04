Хабаровский край вошел в число лидеров по борьбе с гепатитом С

Минздрав России подвел итоги реализации федеральной программы, направленной на борьбу с гепатитом С и снижение рисков его распространения, которая является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За период с 2025 года по первый квартал 2026-го Хабаровский край вошел в число субъектов — лидеров по достигнутым результатам, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В частности, с прошлого года в крае наблюдается значительное снижение числа новых случаев хронического и острого гепатита С — на 43% по сравнению с 2024 годом. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к лечению и профилактике. В 2025-м диспансеризацию, включающую тестирование на гепатит С, прошли более 450 тысяч жителей региона. Охват тестированием на антитела к вирусу за период 2023—2025 годов увеличился на 24,5%.
«На начало текущего года под диспансерным наблюдением в Хабаровском крае находится около 3,4 тысячи человек с хроническим гепатитом С. Важно отметить, что более 97% пациентов (около 1000 человек), завершивших терапию в 2025 году, полностью выздоровели, что свидетельствует о высокой эффективности применяемых методов лечения и диагностики», — подчеркнули в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.