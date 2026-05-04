Проекты учеников 2 школ Усть-Цилемского района Коми получат поддержку

Конкурс молодежного инициативного бюджетирования впервые прошел в Республике Коми в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». В число победителей вошли проекты из двух школ Усть-Цилемского района, сообщили в администрации муниципалитета.
«Результаты впечатляют: активные ребята от 14 до 35 лет не просто предложили идеи — они убедили экспертов, что их проекты нужны людям. А значит, в этом году эти инициативы будут реализованы», — отметил глава региона Ростислав Гольдштейн.
Всего Усть-Цилемский район представил на конкурс три проекта, два из которых стали победителями. Учащиеся 8-го класса Кадетской школы имени Героя России В. Н. Носова реализуют проект по созданию постоянной экспозиции «Время СВОих» в школьном музее боевой славы, а команда Окуневской школы стала победителем с проектом «Энергия спорта». Инициатива направлена на улучшение условий для проведения школьной спартакиады и привлечение учеников к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.