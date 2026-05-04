Для бизнесменов Приангарья провели «Акселератор грантовых конкурсов»

Двухдневный интенсив для предпринимателей «Акселератор грантовых конкурсов» прошел в Иркутске. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
Программа направлена на изучение основ социального проектирования и грантовых инструментов для тех, кто планирует открыть свое дело или расширить существующий проект. Участники обучения ознакомились с более чем 20 грантовыми программами. Также они приняли участие в мастер-классах по написанию заявок и получили персональные консультации.
Отметим, что «Акселератор грантовых конкурсов» проводится региональным центром «Мой бизнес» ежеквартально. В 2026 году уже состоялось два потока: 16−17 февраля и 21−22 апреля. Всего обучение с начала года прошли 97 человек.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.