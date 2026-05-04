В Мурманской области стартовал ремонт двух детских садов

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Семья» стартовали в двух детских садах на территории Мурманской области, сообщили в министерстве строительства региона.
Реконструкция затронет детские сады № 5 в Кировске и № 73 в Мурманске. В первом запланирован капремонт кровли, фасада и замена внутренних инженерных сетей, а во втором, помимо этих же работ, в порядок приведут внутренние помещения. Также в детсаду в Кировске строители смонтируют пандус для маломобильных граждан.
«Объем работ по капитальному ремонту объектов образования в 2026 году большой — необходимо привести в порядок 20 учреждений. Поэтому подготовка к конкурсным процедурам по выбору подрядчиков началась еще в конце 2025 года. Это сделано для того, чтобы у строителей было достаточно времени на подготовку и закупку строительных материалов», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.