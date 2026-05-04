Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области стартовал ремонт двух детских садов

Специалисты обновят инженерные сети, кровлю, фасад и внутренние помещения.

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Семья» стартовали в двух детских садах на территории Мурманской области, сообщили в министерстве строительства региона.

Реконструкция затронет детские сады № 5 в Кировске и № 73 в Мурманске. В первом запланирован капремонт кровли, фасада и замена внутренних инженерных сетей, а во втором, помимо этих же работ, в порядок приведут внутренние помещения. Также в детсаду в Кировске строители смонтируют пандус для маломобильных граждан.

«Объем работ по капитальному ремонту объектов образования в 2026 году большой — необходимо привести в порядок 20 учреждений. Поэтому подготовка к конкурсным процедурам по выбору подрядчиков началась еще в конце 2025 года. Это сделано для того, чтобы у строителей было достаточно времени на подготовку и закупку строительных материалов», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.