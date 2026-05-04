Юрий Филиппов: «Подготовка к юбилею музея шла 130 лет!»

Что особенно хотелось бы найти для музея во время наших раскопок? Муромской меч хорошей сохранности и серебряную нагрудную бляху. Такие артефакты нам пока что не попадались. Все мы прекрасно помним, как в ковидные времена буквально весь мир «ушел на удаленку». Музеям тоже пришлось подстроиться под суровые реалии: онлайн-экскурсии и видеолекции стали новым форматом общения с аудиторией. Сейчас, когда пандемия уже позади, вы работаете по прежней классической схеме? Только живой контакт, глаза в глаза? Как бы странно это ни звучало, но пандемия нам сильно помогла. Нижегородский музей-заповедник получил мощный импульс к развитию. Мы научились качественно снимать ролики и целые фильмы. Именно в то непростое время началось развитие музея с точки зрения маркетинга. Парадокс: мы стали более открытыми, когда все было закрыто. У нас появилось больше друзей и единомышленников, особенно на просторах Интернета. Средства массовой информации стали нашими постоянными гостями именно в ковид. Никто не отменял их ежедневную работу, а у нас были информационные поводы. Взаимовыгодное сотрудничество!