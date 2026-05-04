Мизулина отреагировала на гибель школьницы из Семенова перед экзаменами

Восьмиклассница боялась остаться на второй год.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посвятила пост в соцсети погибшей накануне Всероссийской проверочной работы по английскому языку школьнице из Семенова. Восьмиклассница боялась сдавать экзамен, считая, что не справится и останется на второй год.

«Искренние соболезнования родителям. Большая беда. Я считаю, что органы власти региона должны детально разобраться в причинах произошедшего», — написала Екатерина Мизулина.

По словам общественного деятеля, ситуаций, когда учеников сознательно запугивают перед ВПР, — «очень и очень много».

Ранее родители девочки, которую обнаружили без признаков жизни, говорили, что не ругали ее из-за учебы и просили не переживать перед сдачей экзамена. Они считают, что о том, что восьмиклассница рискует остаться на второй год, ей сообщили в школе.

