Будут ли в Красноярском крае в мае 2026 ветры, распространяющие пожары?

О капризах погоды рассказал синоптик «Среднесибирского УГМС».
Всего за несколько дней с начала мая Красноярский край вспыхивал около 200 раз. Только в селе Кучерово пожар, молниеносно распространившийся из-за ветра, оставил бездомными 38 человек.
Прогнозируются ли в течение месяца похожие по силе ветры, способные раздуть случайную искру до масштабов неминуемого бедствия?
По словам начальника отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрия Ульянова, сильные ветры возникают преимущественно из-за контрастов температур: когда, например, столбик термометра резко обрушивается с +30 до +10 градусов.
Ветер с порывами до 15−20 м/с прогнозируется в регионе ближе к 10 мая: как раз в этот день после по-летнему тёплой погоды существенно похолодает. Так, в Красноярске после +27°C в первой половине дня температура воздуха к вечеру снизится до +18, +13°C.
