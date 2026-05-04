На участке дороги Шелтозеро — Матвеева Сельга в Карелии установят освещение

Специалисты начали устанавливать линии наружного освещения на участке дороги Шелтозеро — Матвеева Сельга на территории села Шелтозеро в Калмыкии. Ремонтные работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
«Подрядная организация выполнила работы по устройству опор на всем протяжении линии, а также смонтировала кронштейны. Следующим этапом станет установка световых приборов. Завершение всех работ запланировано на текущий год», — прокомментировал глава регионального минтранса Дмитрий Крылов.
Общая протяженность новой линии электроосвещения составит более 1 тыс. м. Реализация проекта обеспечит безопасное передвижение как для учащихся, так и для тех, кто направляется в медучреждение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.