В Нягани состоялось первенство Югры по волейболу среди юношей

Юные спортсмены в возрасте до 16 лет приняли участие в первенстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по волейболу, которое проходило 15−20 апреля в Нягани. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
Соревнования были посвящены Году единства народов России. В первенстве приняли участие семь команд из Нягани, Нижневартовска, Белоярского, Покачей, Сургута, Пыть-Яха и Игрима. В течение нескольких дней спортсмены боролись за лидерство. По итогам турнира первое место заняла команда Нижневартовска, серебро завоевали волейболисты из Сургута, бронзу — представители Пыть-Яха.
На церемонии закрытия победители и призеры были отмечены кубками, дипломами и медалями. Также их результаты пошли в зачет спартакиады «Спортивные таланты Югры».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.