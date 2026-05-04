В Калининграде 7 мая празднично подсветят телебашню

В Калининграде телебашня на Советском проспекте засияет в День радио, 7 мая. Как сообщает пресс-служба калининградского филиала РТРС, в этот день на стволе мачты и реях появятся разноцветные переливы и надписи бегущей строкой: «7 мая — День радио!», «25 лет РТРС!», «Поздравляем всех работников связи!».