ТАСС: стала известна причина смерти экс-солиста «Землян» Юрия Жучкова

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Причиной смерти бывшего солиста российской группы «Земляне» Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.
«В заключении смерти причиной поставили сердечную недостаточность. Все-таки уже возраст. Все это также усугублялось проблемами с дыханием, он болел астмой», — сказал собеседник агентства.
Жучков умер в возрасте 67 лет.
Юрий Александрович Жучков родился 26 сентября 1958 года, с детства занимался музыкой, учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры, выбрал специальность «режиссура массовых представлений». В 1986 году стал солистом группы «Земляне». После распада коллектива Жучков вернулся в Барнаул.