Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: стала известна причина смерти экс-солиста «Землян» Юрия Жучкова

Ей стала сердечная недостаточность.

Источник: Соцсети Юрия Жучкова

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Причиной смерти бывшего солиста российской группы «Земляне» Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

«В заключении смерти причиной поставили сердечную недостаточность. Все-таки уже возраст. Все это также усугублялось проблемами с дыханием, он болел астмой», — сказал собеседник агентства.

Жучков умер в возрасте 67 лет.

Юрий Александрович Жучков родился 26 сентября 1958 года, с детства занимался музыкой, учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры, выбрал специальность «режиссура массовых представлений». В 1986 году стал солистом группы «Земляне». После распада коллектива Жучков вернулся в Барнаул.