ТАСС: стала известна причина смерти экс-солиста «Землян» Юрия Жучкова

Юрий Александрович Жучков родился 26 сентября 1958 года, с детства занимался музыкой, учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры, выбрал специальность «режиссура массовых представлений». В 1986 году стал солистом группы «Земляне». После распада коллектива Жучков вернулся в Барнаул.