Живопись, музыка и спортивные единоборства: 6 бесплатных мероприятий недели в Калининграде и области

В регионе готовятся встречать День Победы.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область пришло тепло, а значит — не время сидеть дома. Жителей и гостей региона приглашают посетить лекции, выставки и музыкальные вечера. «Клопс» составил афишу бесплатных событий рабочей недели.

1. Открытие выставки «Высокое напряжение. Продолжение»0+

Когда: вторник, 5 мая, 16:00.

Где: Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова (ул. Ленина, 1).

В Зеленоградске откроется персональная выставка заслуженного художника России, члена Союза художников России Владимира Ульянова. Гости смогут увидеть его лучшие тематические работы, а также пейзажи.

Вход свободный.

2. Музыкальный вечер «Булат Окуджава. Возьмёмся за руки, друзья!»12+

Когда: среда, 6 мая, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

На вечере прозвучат песни одного из самых ярких представителей жанра авторской песни, чьи стихи и мелодии стали символом целой эпохи. Исполнители — Денис Арютин и Юлия Ситникова.

Вход свободный.

3. Праздничный концерт «Русские напевы Победы»12+

Когда: среда, 6 мая, 15:00.

Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31).

Концерт посвящён Дню Победы. В программе — музыкальные номера, которые помогут создать атмосферу праздника.

Вход свободный по предварительной регистрации.

4. Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики»0+

Когда: с 6 по 8 мая.

Где: Дворец спорта «Автотор-Арена» (Тихоокеанская, 5).

На одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны. В программе — 12 видов единоборств и призовой фонд 6 500 000 рублей.

Программа.

6 мая — борцовские дисциплины: вольная и греко-римская борьба, самбо, боевое самбо, дзюдо, грэпплинг. 7 мая — ударные виды: армейский рукопашный бой, каратэ, ММА, панкратион, рукопашный бой, тхэквондо. 8 мая — суперфиналы по панкратиону, армейскому рукопашному бою и пляжной борьбе.

Для зрителей запланированы розыгрыши призов и автограф-сессии с чемпионами.

Вход свободный.

5. Презентация книги «Война. Победа. Память»12+

Когда: четверг, 7 мая, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

В библиотеке презентуют книгу, в которой собрана информация о беларусах, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции, а также о тех, кто освобождал Беларусь и позже стал калининградцем. «Издание — ценный источник исторических знаний и сохранения живой памяти поколений, символ дружбы между братскими народами», — говорится в анонсе.

Ведущая встречи — историк и краевед Светлана Постникова. Вход свободный.

Книга «Война. Победа. Память» — совместный проект Национальной библиотеки Беларуси и Калининградской областной научной библиотеки.

6. Спектакль «Стать девушке солдатом на войне…»12+

Когда: пятница, 8 мая, 19:00.

Где: Центр культуры и досуга (Гурьевск, Калининградское шоссе, 4а).

Студия художественного слова «Вслух» представляет постановку, посвящённую женщинам. На сцене оживут истории, рассказанные участницами Великой Отечественной войны. А в конце зрители вместе с артистами споют любимые песни, которые каждый знает с детства.

Вход свободный.

