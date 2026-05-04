Живопись, музыка и спортивные единоборства: 6 бесплатных мероприятий недели в Калининграде и области

В Калининградскую область пришло тепло, а значит — не время сидеть дома. Жителей и гостей региона приглашают посетить лекции, выставки и музыкальные вечера. «Клопс» составил афишу бесплатных событий рабочей недели.
1. Открытие выставки «Высокое напряжение. Продолжение»0+
Когда: вторник, 5 мая, 16:00.
Где: Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова (ул. Ленина, 1).
В Зеленоградске откроется персональная выставка заслуженного художника России, члена Союза художников России Владимира Ульянова. Гости смогут увидеть его лучшие тематические работы, а также пейзажи.
Вход свободный.
2. Музыкальный вечер «Булат Окуджава. Возьмёмся за руки, друзья!»12+
Когда: среда, 6 мая, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
На вечере прозвучат песни одного из самых ярких представителей жанра авторской песни, чьи стихи и мелодии стали символом целой эпохи. Исполнители — Денис Арютин и Юлия Ситникова.
Вход свободный.
3. Праздничный концерт «Русские напевы Победы»12+
Когда: среда, 6 мая, 15:00.
Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31).
Концерт посвящён Дню Победы. В программе — музыкальные номера, которые помогут создать атмосферу праздника.
Вход свободный по предварительной регистрации.
4. Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики»0+
Когда: с 6 по 8 мая.
Где: Дворец спорта «Автотор-Арена» (Тихоокеанская, 5).
На одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны. В программе — 12 видов единоборств и призовой фонд 6 500 000 рублей.
Программа.
6 мая — борцовские дисциплины: вольная и греко-римская борьба, самбо, боевое самбо, дзюдо, грэпплинг. 7 мая — ударные виды: армейский рукопашный бой, каратэ, ММА, панкратион, рукопашный бой, тхэквондо. 8 мая — суперфиналы по панкратиону, армейскому рукопашному бою и пляжной борьбе.
Для зрителей запланированы розыгрыши призов и автограф-сессии с чемпионами.
Вход свободный.
5. Презентация книги «Война. Победа. Память»12+
Когда: четверг, 7 мая, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
В библиотеке презентуют книгу, в которой собрана информация о беларусах, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции, а также о тех, кто освобождал Беларусь и позже стал калининградцем. «Издание — ценный источник исторических знаний и сохранения живой памяти поколений, символ дружбы между братскими народами», — говорится в анонсе.
Ведущая встречи — историк и краевед Светлана Постникова. Вход свободный.
Книга «Война. Победа. Память» — совместный проект Национальной библиотеки Беларуси и Калининградской областной научной библиотеки.
6. Спектакль «Стать девушке солдатом на войне…»12+
Когда: пятница, 8 мая, 19:00.
Где: Центр культуры и досуга (Гурьевск, Калининградское шоссе, 4а).
Студия художественного слова «Вслух» представляет постановку, посвящённую женщинам. На сцене оживут истории, рассказанные участницами Великой Отечественной войны. А в конце зрители вместе с артистами споют любимые песни, которые каждый знает с детства.
Вход свободный.