Школьники из Северной Осетии показали навыки управления беспилотниками

Открытый детский чемпионат профессионального мастерства «Мастерята Алании» завершился в Северной Осетии. Одна из номинаций соревнований была связана с эксплуатацией дронов в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве образования и науки республики.
Компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» стала одним из самых ярких и технологически продвинутых направлений чемпионата. В состязаниях приняли участие 20 школьников из 15 образовательных учреждений региона. Для обеспечения справедливой конкуренции конкурсанты были разделены на две команды по 10 человек.
Соревнования проходили в два этапа. Сначала участники продемонстрировали навыки управления реальными дронами на специально оборудованной трассе, а затем — мастерство владения авиасимуляторами.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.