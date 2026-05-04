Музей художественных промыслов в Нижнем Новгороде планируют открыть к новому году

Открытие обновленного музея истории художественных промыслов на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде запланировано на конец 2026 — начало 2027 года. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.
«На излете юбилейного и календарного года планируется открытие музея художественных промыслов на Покровке, в котором сейчас идет ремонт. Очень хочется сделать такой новогодний подарок всем нижегородцам», — подчеркнул Филиппов.
Будущая экспозиция музея позволит представить все этнокультурное разнообразие региона, рассказать о поздней культуре сельского населения ремесленных и торговых центров, хозяйстве и быте поволжского крестьянина. При этом художественные промыслы Нижегородского края останутся смысловым центром новой экспозиции.
Справка.
Музей истории художественных промыслов находится на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Он располагается в здании «Художественные промыслы» (четвертый этаж).
В нем хранится около четырех тысяч экспонатов, свидетельствующих о развитии народного искусства и традиционных художественных промыслов Нижегородского края в период с XVII века по сей день.
Особую художественно-историческую ценность собрания составляют предметы из коллекции нижегородского купца Д. В. Сироткина и известного художника-фотографа А. О. Карелина.
Обновление музея было крайне необходимо, так как предыдущая застройка экспозиции была создана более 40 лет назад.