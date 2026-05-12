Кремли, лавры, крепости: куда ехать за атмосферой прошлых веков

Золотые ворота во Владимире — один из самых известных символов города. Построенные в XII веке, они служили главными въездными воротами крепости. Сегодня внутри работает музей, а с валов рядом открывается вид на старый центр города.

Успенский собор — один из важнейших храмов древней Руси. Здесь сохранились фрески Андрея Рублева, а сам собор долгое время служил главным храмом русских князей.

Суздаль — город, который часто называют музеем под открытым небом. Здесь более двухсот архитектурных памятников: кремль , монастыри, деревянные церкви, старые купеческие дома и колокольни. Гуляя по городу, легко представить, как выглядела Русь несколько столетий назад.