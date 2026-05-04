Прибыль белгородского производителя мороженого упала в 2025-м до 40 млн рублей

По итогам 2025 года чистая прибыль АО «Белгородский хладокомбинат» (крупнейший производитель мороженого в регионе) сократилась на 40% — с 67 млн до 40 млн руб. Выручка предприятия, напротив, выросла на 3% — с 1,8 млрд до 1,9 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».