Биографии The Doors и Nirvana промаркируют в РФ из-за упоминаний наркотиков

Маркировка связана с мартовскими изменениями в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». По новым правилам произведения литературы и искусства с упоминанием «запрещёнки» должны выходить со специальным предупреждением, иначе за их распространение грозит административная или уголовная ответственность.