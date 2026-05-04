В Воронеже отменили военный парад на День Победы из-за мер безопасности

В Воронеже в этом году не будут проводить традиционный военный парад на главной площади в День Победы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, объяснив решение необходимостью усилить меры безопасности.
По словам главы региона, власти не могут допустить риска для жителей при большом скоплении людей. Губернатор отметил, что на фоне роста террористической активности проведение массового мероприятия создавало бы дополнительные угрозы.
При этом в Воронежской области сохранятся другие памятные и патриотические мероприятия. В муниципалитетах пройдут торжественные собрания, возложения венков, встречи с ветеранами и другие акции, посвященные празднованию Победы.
Отдельно губернатор напомнил о цифровом формате акции «Бессмертный полк». Зарегистрироваться для участия можно до 6 мая включительно на сайте проекта, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Max.
Участникам необходимо заполнить анкету и загрузить данные о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Сервисы позволяют улучшить качество фотографий и, при необходимости, сделать цветными черно-белые снимки. Загруженные материалы будут проверяться историками для недопущения фальсификаций.
Цифровое шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 12:00 по местному времени. Оно пройдет по всей стране — от Чукотки до Калининграда.
Губернатор подчеркнул, что власти региона намерены вернуться к проведению военных парадов на главной площади Воронежа, когда это позволит ситуация с безопасностью.