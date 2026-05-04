Определены кандидаты на пост главы Александровска

На должность главы Александровского округа претендуют пять кандидатов. Как сообщает газета «Звезда», это начальник отдела ООО «Сода-хлорат» Алексей Якин, учитель МБОУ «Гимназия» Ольга Пилецкая, машинист ПАО «Уралкалий» Владимир Плескач, заместитель главы администрации Александровска Екатерина Мухина, директор ООО «Гидромеханизация», бывший первый замглавы муниципалитета Владимир Белобаржевский. Конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы развития территории, пройдет 12 мая.

В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия». Как считает прокуратура, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. 27 апреля 2026 года краевой суд оставил решение Александровского суда без изменения.

Временно исполняющим полномочия главы администрации Александровского муниципального округа назначена Наталья Половникова.