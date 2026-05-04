В Перми назначен новый руководитель городской дежурно-диспетчерской службы

Муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» возглавил Дмитрий Поздеев, ранее работавший в системе МВД. О кадровом назначении сообщил «Новый компаньон».
До перехода на новую должность Поздеев служил в городском управлении МВД Перми, а затем трудился в службе безопасности аэропорта Большое Савино.
Бывший руководитель ЕДДС Игорь Хлебников оставил пост в начале апреля.
Сама служба была создана в марте 2022 года. Она выполняет функции оперативного управления на муниципальном уровне в рамках системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основная задача учреждения — координация работы местных властей по защите населения и территорий в экстренных ситуациях.