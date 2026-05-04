Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми назначен новый руководитель городской дежурно-диспетчерской службы

Дмитрий Поздеев ранее трудился в службе безопасности аэропорта Большое Савино.

Источник: Комсомольская правда

Муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» возглавил Дмитрий Поздеев, ранее работавший в системе МВД. О кадровом назначении сообщил «Новый компаньон».

До перехода на новую должность Поздеев служил в городском управлении МВД Перми, а затем трудился в службе безопасности аэропорта Большое Савино.

Бывший руководитель ЕДДС Игорь Хлебников оставил пост в начале апреля.

Сама служба была создана в марте 2022 года. Она выполняет функции оперативного управления на муниципальном уровне в рамках системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основная задача учреждения — координация работы местных властей по защите населения и территорий в экстренных ситуациях.