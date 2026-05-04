С Дона в Абхазию отправили более 8 тонн готовой молочной продукции

С 20 по 24 апреля 2026 года с территории Ростовской области в Абхазию была отправлена партия готовой молочной продукции общим весом 8,7 т.
Как сообщает пресс‑служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкии, вся продукция прошла строгий контроль.
Качество и безопасность товаров подтверждены: лабораторными исследованиями Донского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки»; ониторингом Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС», компонент «Меркурий»).
Продукция полностью соответствует ветеринарно‑санитарным требованиям Абхазии, нарушений не выявлено.