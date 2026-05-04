Семинар по социальному предпринимательству прошел в Кызыле

В качестве спикеров на семинаре выступили Айхаан Донгак из министерства экономического развития региона и руководитель комитета по налогам регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Соскут. Участники мероприятия узнали о порядке получения статуса социального предприятия, условиях применения налоговых льгот и действующих мерах поддержки. Отдельное внимание было уделено практическим расчетам: разобраны примеры налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей и компаний с различным уровнем выручки, включая НДФЛ, страховые взносы и другие обязательные платежи.