Семинар по социальному предпринимательству прошел в Кызыле

Занятие, посвященное социальному предпринимательству, организовали в Кызыле в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Минэкономразвития Республики Тывы.
В качестве спикеров на семинаре выступили Айхаан Донгак из министерства экономического развития региона и руководитель комитета по налогам регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Соскут. Участники мероприятия узнали о порядке получения статуса социального предприятия, условиях применения налоговых льгот и действующих мерах поддержки. Отдельное внимание было уделено практическим расчетам: разобраны примеры налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей и компаний с различным уровнем выручки, включая НДФЛ, страховые взносы и другие обязательные платежи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.