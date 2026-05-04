Росавиация из-за атаки БПЛА остановила работу аэропорта Волгограда

4 мая в Волгограде из-за дневного налёта беспилотников ВСУ Росавиация с 15:59 остановила работу аэропорта. Запрещена посадка и вылет воздушных судов.
— В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе федерального авиационного агентства.
По информации мониторинговых каналов, группа беспилотников ВСУ уже может приближаться к региональному центру со стороны Калачёвского района.
Напомним, ранее в 15:17 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность.
