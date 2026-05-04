В Прикамье покупатель отсудил разницу в цене после отмены заказа продавцом

Пермяку помогли в краевом Роспотребнадзоре.

Покупатель отсудил разницу в цене после отмены заказа продавцом, сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края.

Пермяк оформил на маркетплейсе товар за 19 965 рублей, но продавец в одностороннем порядке отменил заказ. Когда клиент попытался купить аналогичный товар у другого продавца, цена оказалась уже 30 525 рублей.

Специалисты отдела защиты прав потребителей подали иск о взыскании убытков, компенсации морального вреда и штрафа. Мировой судья судебного участка № 6 Дзержинского судебного района Перми полностью удовлетворил требования.

В Роспотребнадзоре пояснили, что продавец, получивший заказ на маркетплейсе, обязан передать товар. Отмена заказа и расторжение договора в одностороннем порядке противоречат законодательству.