Главу Вачского округа оштрафовали за использование служебной машины в выходной

Мировой суд оштрафовал главу Вачского округа Нижегородской области Сергея Лисина за использование служебного автомобиля в личных целях. На чиновника был составлен протокол о самоуправстве по ст. 19.1 КоАП РФ, сообщили в Вачском межрайонном суде.
Суд установил, что господин Лисин использовал служебную машину в выходной день 7 февраля, чем нарушил федеральное законодательство о противодействии коррупции.
Чиновника оштрафовали на 300 ₽ — по минимальной границе штрафа для должностных лиц. Максимальный размер штрафа составляет 500 ₽
Постановление в законную силу не вступило.
Как писал «Ъ-Приволжье», Вачский округ в 2025 году стал одним из двух муниципалитетов Нижегородской области, получивших оценку «удовлетворительно» за исполнение нацпроектов. Вторым был Ковернинский округ, чей глава Олег Шмелев в январе подал в отставку.