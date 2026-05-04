Более 100 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

Глава региона Глеб Никитин призвал жителей активнее выбирать территории для преображения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Нижегородской области свыше 100 тысяч человек уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале, призвав нижегородцев использовать возможность повлиять на облик своих городов.

Голосование позволяет жителям самим определить, какие парки, скверы или набережные будут приведены в порядок в 2027 году. Помощь в процессе выбора оказывают добровольцы: волонтерский корпус работает в торговых центрах, вузах и на крупных предприятиях региона. Активисты, оснащенные планшетами, помогают горожанам ознакомиться с проектами и проголосовать на месте.

Как отмечают организаторы, активность жителей напрямую влияет на очередность включения территорий в план работ. На данный момент в волонтерский центр проекта уже подали заявки около тысячи нижегородцев, желающих помогать в информировании населения о программе благоустройства.