В России создали нетканые материалы, устойчивые к прожигу при 800 градусах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН разработали модифицированные нетканые материалы (текстильные полотна, созданные без ткацкого переплетения нитей путем скрепления волокон термическими или химическими способами), устойчивые к прожиганию при высоких температурах порядка 800 градусов. Они призваны найти применение в производстве спецодежды для работы в экстремальных условиях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Одно из последних исследований посвящено разработке отечественных нетканых материалов нового поколения с многофункциональными защитными свойствами. Представлены инновационные безгалогенные антипирены на основе азотсодержащих производных фосфоновых кислот. Экспериментально доказано, что применение разработанных составов позволяет достичь высоких значений кислородного индекса (свыше 35%) и устойчивости к прожиганию при температуре 800 градусов», — отметили в пресс-службе.
В основе действия новых материалов лежит эффект фосфор-азотного синергизма, который обеспечивает формирование прочного карбонизованного слоя при значительном снижении выделения токсичных продуктов (угарного газа и синильной кислоты) при пиролизе по сравнению с зарубежными аналогами. В работе ученых приведены результаты сравнительного анализа показателей пожаробезопасности и биостойкости материалов на основе натуральных (лен, конопля) и синтетических (преокс, ариламид) волокон.
Помимо производства спецодежды, авторы надеются применить новые материалы в строительстве и автомобилестроении.