В России создали нетканые материалы, устойчивые к прожигу при 800 градусах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН разработали модифицированные нетканые материалы (текстильные полотна, созданные без ткацкого переплетения нитей путем скрепления волокон термическими или химическими способами), устойчивые к прожиганию при высоких температурах порядка 800 градусов. Они призваны найти применение в производстве спецодежды для работы в экстремальных условиях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.