16,7 млрд рублей долга по бюджетным кредитам списали Нижегородской области

Правительство РФ списало Нижегородской области 16,7 млрд рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По поручению президента РФ Владимира Путина в 2025−29 годах регионам могут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта 2024 года. В 2025 году Нижегородской области уже списали 3,5 млрд рублей. Ожидается, что общая сумма списания составит 46,5 млрд рублей.
Как отметили в региональном правительстве, объем списания соответствует фактическим расходам региона на инвестпроекты в сфере ЖКХ и оказание мер соцподдержки.
«Регион в долговой политике планомерно делает акцент именно на долгосрочных бюджетных кредитах из федерального бюджета, и это дает результат. Списание 16,7 миллиарда рублей позволит снизить прогнозируемый общий объем государственного долга», — подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
