16,7 млрд рублей долга по бюджетным кредитам списали Нижегородской области

По поручению президента РФ Владимира Путина в 2025−29 годах регионам могут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта 2024 года. В 2025 году Нижегородской области уже списали 3,5 млрд рублей. Ожидается, что общая сумма списания составит 46,5 млрд рублей.