Парад Победы в Калининграде решили провести без военной техники

«Для участия в параде Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года спланировано привлечь парадные расчёты в составе: пешая колонна в количестве 983 человек, техника — ретрогруппа в количестве десяти единиц. По всей стране парады механизированных колонн отменены. Ретротехника — тоже не механизированная колонна, а просто выставка и так далее. По всему государству так», — доложил Родинов.