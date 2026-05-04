Парад Победы в Калининграде решили провести без военной техники. Об этом рассказал заместитель командующего Балтийским флотом Вячеслав Родионов на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 мая.
«Для участия в параде Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года спланировано привлечь парадные расчёты в составе: пешая колонна в количестве 983 человек, техника — ретрогруппа в количестве десяти единиц. По всей стране парады механизированных колонн отменены. Ретротехника — тоже не механизированная колонна, а просто выставка и так далее. По всему государству так», — доложил Родинов.
Отметим, что 9 мая в Калининграде также не будут проводить шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы, на территории форта № 5. Завершится день салютом. Он состоится в 22:00.
Репетиции парада Победы в Калининграде пройдут 4, 5, 7 и 8 мая. В центре планируют перекрывать движение транспорта.