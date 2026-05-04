Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска сказали три дня не ходить на пляж в Дроздах и вдоль Свислочи

Власти Минска попросили минчан три дня не ходить на Комсомольское озеро, пляж в Дроздах и набережную Свислочи.

Источник: Комсомольская правда

Минчан и гостей белорусской столицы попросили три дня не ходить по набережной Свислочи, а также не посещать пляжи Дроздов и Комсомольского озера. Как пояснили в администрации Центрального района Минска, начиная с понедельника, 4 мая 2026 года, и на протяжении трех дней специалисты будут проводить акарицидную обработку. Направлена она против клещей, которые опасны и для людей, и для животных.

В список территорий, где будут распыляют препараты против клещей, вошли четыре локации. Речь идет о зоне отдыха «Комсомольское озеро» и пляже № 6, пляже № 9 водохранилища Дрозды, а также территории вдоль проезда Веснинка. Попросили специалисты воздержаться и от прогулок по набережной Свислочи от улицы Орловской до экотропы «Окно в природу».