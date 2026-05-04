Власти Минска сказали три дня не ходить на пляж в Дроздах и вдоль Свислочи

Минчан и гостей белорусской столицы попросили три дня не ходить по набережной Свислочи, а также не посещать пляжи Дроздов и Комсомольского озера. Как пояснили в администрации Центрального района Минска, начиная с понедельника, 4 мая 2026 года, и на протяжении трех дней специалисты будут проводить акарицидную обработку. Направлена она против клещей, которые опасны и для людей, и для животных.