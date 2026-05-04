Дорогу с мостом через Кишу будут ремонтировать в Нижегородской области

В Нижегородской области подписано соглашение о разработке плана модернизации участка трассы Работки — Порецкое, включая строительство путепровода через реку Кишу. Данную информацию предоставили специалисты пресс-службы Управления автодорог региона.

Следует отметить, что временная объездная магистраль, связывающая Нижегородскую область с Чувашией, пострадала от паводковых вод. Проведенные подрядчиком оперативные восстановительные мероприятия позволили полностью возобновить движение транспорта. Заключение данного контракта направлено на недопущение повторения подобных сбоев в будущем.

После завершения всех необходимых проектных и изыскательских мероприятий, на объекте начнутся строительные работы. Модернизация данного участка позволит обеспечить бесперебойное и безопасное сообщение для водителей через реку.

Ранее реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка завершена на 40%.